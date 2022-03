Sportstars warfen Darts mit Mensur Suljovic

Der Wiener, Profi-Darter und in der PDC-Rangliste aktuell die Nummer 27 der Welt, zählt zu den erfolgreichsten Elektronik-Dartspielern in Europa, spielte in seiner Vergangenheit auch immer wieder viele Turniere in der burgenländischen Landeshauptstadt. Die Promis aus Sport und Politik - wie etwa Eisenstadts Bürgermeister Thomas Steiner und der Sport Austria-Präsident Hans Niessl - diskutierten gemeinsam über den Sport, seine Zukunft und den Nachwuchs.