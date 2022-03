Straka könnte erneut Golfgeschichte schreiben

Golf-Profi Sepp Straka hat am Donnerstag nach der knappen Auftakt-Niederlage am Tag davor bei den World Golf Championships in Austin/Texas seine Aufstiegschance bewahrt. Der Austro-Amerikaner besiegte im zweiten Match seiner Gruppe den US-Amerikaner Will Zatoris mit 4 & 2. Nun musste am Freitag ein weiterer Sieg über dessen Landsmann Cameron Tringale her und Straka braucht zudem auch noch Schützenhilfe.