Die „Gelbe Gefahr“ droht Österreich heute nicht

Und, wenn sie es schafft, im Juni gegen den Sieger der Partie Schottland - Ukraine um ein WM-Ticket rittert. Könnte dann für Alexander Dragovic eines der ersten „dreistelligen“ Spiele werden, heute wartet auf den Innenverteidiger sein bereits 99. Länderspiel, an sein 49. erinnert ihn heute der Referee: Der Pole Szymon Marciniak (42) leitete am 22. Juni 2016 im Stade de France von Paris das 1:2 gegen Island, das für Österreich das EURO-Aus bedeutete, Dragovic hatte einen Elfer an die Stange gesetzt