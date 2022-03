Übles Omen? Marciniak leitet ÖFB-Partie in Wales

Der Schiedsrichter eines Fußball-Spiels, das in Österreich unliebsame Erinnerungen weckt, leitet am Donnerstag das WM-Playoff-Halbfinale des ÖFB-Teams in Cardiff gegen Wales! Der Pole Szymon Marciniak fungierte am 22. Juni 2016 beim 1:2 gegen Island in St. Denis bei Paris, mit dem die Österreicher in der EM-Gruppenphase ausschieden, als Referee. Marciniak hatte dem ÖFB-Team damals einen schmeichelhaften Elfmeter zugesprochen, den Aleksandar Dragovic an die Stange schoss ...