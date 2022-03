Kicker feiert nach Pleite im gegnerischen Fanblock

Fußball gespielt wurde zuvor aber auch noch: dabei hätte Giresunspor mit einem Sieg am Hauptstadt-Klub vorbeiziehen können. Nach der Pleite belegt das Team am Schwarzen Meer nur den 16.Tabellenplatz - einen vor den Abstiegsrängen. Souleymane Doukara wurde in der 68. Minute eingewechselt.