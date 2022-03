KTM-Teamchef Beirer: „Das ist kein Zufall mehr!“

„Krone“: Herr Beirer, gratuliere zum MotoGP-Sieg von Miguel Oliveira in Indonesien. Es war der sechste Erfolg in der KTM-Historie. Erstmals ist Ihr Team nun auch Erster der Konstrukteurs- und Teamwertung. Zufrieden?

Pit Beirer: Aber wie! Die Emotionen gehen gerade durch die Decke. Platz zwei in Katar, nun der Sieg. Wir sind so gut in die Saison gestartet wie noch nie. Das war wirklich ein Auftakt nach Maß.