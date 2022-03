Diese Cyberangriffe auf Russland sind (k)ein Spiel

Software-Entwickler im westukrainischen Lwiw haben mit „Play for Ukraine“ ein kostenloses Browsergame entwickelt, das selbst Laien die spielerische Teilnahme an sogenannten DDoS-Attacken (Distributed Denial of Service) auf russische Websites ermöglichen soll. Vor allem Kinder und Jugendliche, schreiben die Macher, könnten der Ukraine so zum Sieg verhelfen.