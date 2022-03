1:1 vs. Rapid II! Lustenau hat das Siegen verlernt

Austria Lustenau droht der Verlust der Tabellenführung in der 2. Liga! Die Vorarlberger retteten am Freitagabend zum Auftakt der 21. Runde im Duell mit der zweiten Mannschaft von Bundesligist Rapid im Reichshofstadion dank eines späten Ausgleichs zum 1:1 zwar gerade noch einen Punkt, sind nun aber bereits drei Spiele sieglos. Verfolger FAC hat am Sonntag die Chance, die Lustenauer vom Thron zu stoßen, dafür nötig ist ein Sieg im Schlager gegen den Dritten FC Liefering.