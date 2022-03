Corona wütet: OPs verschoben, Betten gesperrt

In Vorarlberg könnten derzeit 350 Mitarbeitende coronabedingt nicht arbeiten, das sind rund 5,8 Prozent der Beschäftigten, so die Krankenhausbetriebsgesellschaft (KHBG) am Freitag. Nicht dringende Operationen werden verschoben. „Die Leute kommen aus dem Dauereinsatz nicht mehr raus“, so Zentralbetriebsratsvorsitzender Thomas Steurer. Es gebe verstärkt Anfragen zu Versetzung und Kündigung.