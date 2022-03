Fast ein Zehntel des Spitalpersonals krank

Verschlechterung auf Normalstationen erwartet

Die oberösterreichischen Intensivstationen waren am Freitag mit 23 (minus 1) Corona-Patienten nur moderat belegt, deutlich angespannter ist es auf den Normalstationen. Hier sank die Zahl der Corona-Patenten von Donnerstag auf Freitag zwar von 465 auf 449, Simulationsforscher Niki Popper erwartet in seiner Prognose allerdings einen Peak von 510 bis 680 in der Woche von 4. bis 10. April. Erst in der zweiten Aprilhälfte soll demnach eine spürbare Entspannung eintreten.