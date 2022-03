Operationen werden in Spitälern wieder verschoben

Aktuelle Coronazahlen

Durch 1723 Neuinfektionen erhöht sich die Zahl der aktuell Infizierten auf 20.726. Davon befinden sich 262 (+27) in stationärer und 16 (-1) in intensivmedizinischer Betreuung. 1205 Kärntner sind bis dato an oder mit dem Virus verstorben. Bislang wurden 196.264 Corona-Fälle bestätigt. 174.333 Personen gelten wieder als genesen.