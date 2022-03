Rekord: Mehr als 61.000 Steirer haben Corona!

Knapp 45.000 Steirer waren am vergangenen Donnerstag aktiv mit Corona infiziert, eine Woche später sind es bereits 61.433! Wie schon am Vortag gab es am Donnerstag mehr als 9000 Neuinfektionen (konkret: 9310), die 7-Tage-Inzidenz liegt nun jenseits der 4000er-Marke. Und dennoch bleibt die Lage zumindest auf den Intensivstationen stabil.