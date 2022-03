Infizierte Spitalskräfte dürfen künftig arbeiten

Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Besser kann man die aktuelle „Strategie“ zur Bekämpfung des Virus wohl nicht zusammenfassen. Mehr als 92.000 Landsleute sind aktuell infiziert. Laut den Prognosen der Hochrechner könnten noch im März fast 1000 Landsleute auf Normal- und mehr als 100 Patienten mit Corona auf Intensivstationen in Niederösterreich liegen. Bei den Behörden läuten die Alarmglocken. Damit die Kliniken nicht überlastet werden, sollen infizierte Mitarbeiter künftig in den Dienst zurückkehren können. Die „Krone“ kennt alle Details.