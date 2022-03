Evakuierungsflüge: Spezielle AUA-Crews im Einsatz

Erste Flüge für rund 600 Vertriebene

Wie berichtet, hatte sich die Republik Moldau an die EU gewendet und um Hilfe bei der Bewältigung des Flüchtlingsstroms infolge des Kriegs im Nachbarland Ukraine gebeten. Österreich wird 2000 Geflüchtete aufnehmen. Die ersten Flüge für rund 600 Vertriebene starten in den nächsten Tagen. Bisher haben sich rund 7000 geflohene Ukrainer in Österreich registrieren lassen.