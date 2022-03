Thiem bereitet in Spanien sein Sand-Comeback vor!

Dominic Thiem bereitet sich aktuell in Marbella in Spanien auf sein bevorstehendes Comeback vor! Dies gab der 28-jährige Ex-US-Open-Sieger am Donnerstag nach seiner Ankunft via einer Instagram-Story bekannt. „Ich bin gerade in Marbella angekommen, um mich auf Sand vorzubereiten. Natürlich gibt es hier viel wärmeres Wetter als in Österreich, daher haben wir beschlossen, hierherzukommen.“ Bei welchem Turnier Thiem sein Comeback geben wird, verriet er nicht ...