Kanada statt Österreich! Keine Wild Card für ÖTV

Die Hoffnungen des Österreichischen Tennis-Verbands (ÖTV) auf eine Wild Card für die Gruppenphase des Davis Cups haben sich wie erwartet nicht erfüllt. Der Internationale Tennisverband (ITF) hat den Platz bei den Turnieren der 16 besten Nationen von 14. bis 18. September an Kanada vergeben. Österreich spielt daher am 16./17. September im Play-off gegen den Abstieg in die Weltgruppe I.