Datenschutz: Beschwerdeflut nach Impfaufforderung

Von einem massiven Anstieg an Beschwerden bei der Datenschutzbehörde anlässlich der Impfaufforderungen hat am Dienstag Behördenleiterin Andrea Jelinek im Justizausschuss berichtet. Jelinek zufolge sei es 2021 durch neue Planstellen gelungen, den früheren Rückstau an Beschwerden abzuarbeiten. Ab November 2021 habe sich die Behörde allerdings mit einer Beschwerdeflut zu den Corona-Impfaufforderungen konfrontiert gesehen.