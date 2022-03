Die „Krone“ gegen Österreichs schnellste Frau

Immer noch Floristin

Großes Geld ist in dieser Klasse nicht drinnen. „Ich bin gelernte Floristin und arbeite in diesem Job auch noch Teilzeit. Sonst wäre das nicht möglich“, so die Kärntnerin. Die sich in dieser Männerdomäne wohl fühlt. „Frauen hören bei den Fahr-Coachings besser zu und können dadurch die Tipps effizienter umsetzen. Deshalb machen sie weniger Fehler und leiden weniger an Selbstüberschätzung“, lacht Loibnegger. Die gemeinsam mit sechs Männern in dem italienischen Team Gas gibt.