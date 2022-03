„Mit drei Punkten ins Abstiegsszenario gestartet“

„Müssen am Boden bleiben“

Vor allem Marlon Mustapha und Stefano Surdanovic hätten für klare Verhältnisse sorgen können. So blieb es aber Kerschbaum vorbehalten, wichtige Treffer für seinen Klub zu erzielen. Nach seinem zweiten Elfmeter-Doppelpack in dieser Saison hat der Ex-Deutschland-Legionär bereits sechs Mal vom Punkt (einmal via Nachschuss) getroffen. Hinzu kommt noch ein Freistoßtor, weshalb ihm nur eines seiner acht Tore aus dem Spiel gelang. „Es ist brutal eng, geht um alles in jedem Spiel. Wir müssen jetzt einfach am Boden bleiben“, verlautete der 28-jährige Kapitän.