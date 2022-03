Eder zeigt in der Oberhof-Qualifikation auf

Am Freitag stand die Qualifikation für den ersten Bewerb am Programm. Die Salzburger Damen zeigten dabei gute bis sehr gute Leistungen. Allen voran Lisa Eder stach heraus. Die 20-Jährige, die in Hinzenbach erstmals aufs Stockerl gesprungen war, fühlte sich auf der Rennsteigschanze in Thüringen auf Anhieb wohl und landete hinter Ursa Bogataj (Slowenien), Lokalmatadorin Katharina Althaus und Spela Rogelj (Slowenien) auf dem starken vierten Platz.