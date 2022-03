Erstmals über 2 Euro/Liter für Diesel und Benzin

Der Ukraine-Krieg macht sich an den Tankstellen immer stärker bemerkbar. Noch vor Kurzem galt ein Spritpreis von mehr zwei Euro als unwahrscheinlich, jetzt ist es auch in Österreich so weit. Als Erstes aufgeschlagen ist dabei am Montag eine Autobahntankstelle von BP am Brenner in Tirol - und auch in Wien melden Leserreporter bereits Preise von mehr als zwei Euro. Der VCÖ bemerkt indes einen vermehrten Tanktourismus. Während Österreich bei einem Preisdeckel zögert, hat Ungarn diesen umgesetzt.