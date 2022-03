Mazda CX-60 kommt mit Plug-in und Sechszylindern

Innenraum setzt auf Premium

Bei der Gestaltung des Innenraums setzt Mazda auf Premium; er wird geprägt durch eine breite Mittelkonsole und eine vor allem in den höheren Ausstattungslinien sorgfältige Materialauswahl und Verarbeitung. Echtholz-Ahorn, Nappaleder, Chromakzente und gewebte Textilien sorgen für gewollte Brüche und stellen einen Bezug zur japanischen Handwerkskunst her. In der Außenansicht fallen vor allem die relativ weit nach hinten verlagerte Kabine sowie die lange Fronthaube ins Auge, was das große Fahrzeug zumindest im vorderen Bereich recht dynamisch wirken lässt.