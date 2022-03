Fußball in Russland „wie ein sinkendes Schiff“!

Am Montagabend genehmigte der Weltverband FIFA ein Sonder-Transferfenster für ausländische Spieler in Russland und in der Ukraine. Ein allerdings schwammiges Entgegenkommen, denn die Verträge der Profis mit ihren Klubs werden nicht aufgelöst, sondern nur bis Ende Juni ausgesetzt. Dass in Russland eine Menge an Realitätssinn verloren gegangen ist, zeigt die Reaktion des Verbandes auf die FIFA-Intervention. „Jeder, der mit Fußball zu tun hat, ist darüber empört. Das ist reine Politik und hat nichts mit Fußball zu tun“, sagte Michail Gerschkowitsch, Mitglied des Exekutivkomitees. Zudem geht der Verband vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS) gegen den Ausschluss von der Frauen-EM in England sowie der Männer-WM in Katar vor.