Gerasdorf: Gebühr für „Pickerl-Flüchtlinge“

Antwort auf das Wiener Parkpickerl

„Kein Wunder daher, dass die Stadtgemeinde Gerasdorf jetzt zurückschlägt und an der Stadtgrenze Kurzparkzonen einrichtet, die mit 11. April in Betrieb gehen sollen“, zeigt Schimanek Verständnis für die Nachbarn. Im Detail wird das so aussehen: Für Bewohner mit Hauptwohnsitz in Gerasdorf und für Gerasdorfer Betriebe und deren Mitarbeiter sollen künftig gegen eine jeweilige Gebühr von 24,10 Euro jeweils zwei Jahre lang geltende Ausnahmegenehmigungen erteilt werden, die ein kostenloses und zeitlich unlimitiertes Parken in den Kurzparkzonen gestatten. Bald also müssen sich die Floridsdorfer „Parkpickerl-Flüchtlinge“ eine Alternative suchen.