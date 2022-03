Was halten Sie vom Wiener Parkpickerl?

Seit 1. März dieses Jahres gilt in der Bundeshauptstadt ein flächendeckendes Parkpickerl. Dieses ist für manche Wiener eine Erleichterung bei der nervtötenden Suche nach einem Parkplatz in Wohnnähe. Andere hingegen sehen darin eine kostenintensive Schikane für Wiener und Berufspendler. Wie haben Sie die Umstellung miterlebt und was sind Ihre Erfahrungen bislang? Wir freuen uns auf Ihre Beiträge und Berichte!