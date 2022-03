Streit um neue Glockner-Schutzhütte

3,5 Millionen Euro soll das Projekt kosten – neben der Schutzhütte soll damit auch eine Galerie zum Schutz des Weges errichtet werden. Anfangs sei geplant gewesen, dass der Alpenverein einen Teil der Kosten beisteuert. Mittlerweile dürfte Österreichs größter Verein aber seine Meinung geändert haben, wie es in Berichten heißt. Und nun ist auch ein Rechtsstreit um das Grundstück ausgebrannt: Dies will der Alpenverein gerichtlich klären lassen und kündigte eine Klage gegen die Großglockner Hochalpenstraßen AG an.