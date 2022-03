„Leicht wird es nicht!“ Neue Ziele bei Tippler

Tamara Tippler ist als Vierte beste Österreicherin. Der Platz, den keiner will - schon gar nicht bei Olympia. Genau damit musste die Steirerin in Peking aber Vorlieb nehmen, drei Hundertstel fehlten auf die Medaille. Da gab’s bei der sonst immer fröhlichen „Tami“ Tränen. „Man denkt da noch ein paar Mal drüber nach“, gibt die 30-Jährige zu. Zumal sie bei beiden Super-Gs vor Olympia in Cortina (2.) und Garmisch (3.) auf dem Podium war. „Ich kann trotzdem mit Selbstvertrauen angreifen.“ Sie muss sich jetzt neue Ziele setzen. Etwa den ersten Weltcupsieg nach zehn Podestplätzen, einen davon 2016 in Lenzerheide.