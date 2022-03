Ab 10 Uhr LIVE: Super-G der Damen in Lenzerheide

Die Kugelgewinnerin im Super-G wird aus Italien kommen. In der Disziplinwertung der alpinen Ski-Frauen führt vor den Rennen am Samstag in Lenzerheide (10 Uhr) und beim Finale am 17. März in Meribel Federica Brignone (477) vor ihren Landsfrauen Elena Curtoni (374) und Sofia Goggia (332), an vierter Position liegt Tamara Tippler (259), die sich noch auf das Podest hieven könnte. In den Riesentorlauf am Sonntag geht Olympiasiegerin Sara Hector (SWE) als Disziplinerste. Mit dem LIVETICKER von sportkrone.at sind Sie dabei.