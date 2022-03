Salzburg: Letzter Test vor dem Spiel des Jahres

Noch dreimal schlafen bis zur wichtigsten Partie in der Geschichte von Red Bull Salzburg. Am Dienstag kämpft der Meister in München um den Aufstieg ins Viertelfinale der Champions League. Bevor es zum Spiel des Jahres kommt, muss der rot-weiß-rote Serienmeister aber noch in der Liga ran. Zum Abschluss des Bundesliga-Grunddurchgangs gastiert heute (17 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) Altach in der Bullen-Arena.