Ukraine-Krieg: Fußball-Trainer kommt ums Leben

Sein Appell via Facebook richtet sich an die Eigentümer, das Management und die Spieler der russischen Fußballklubs. „Russland hat einen schrecklichen und verräterischen Militärangriff auf die Ukraine durchgeführt. Ein Land, in dem jeder von Ihnen schon einmal war und in dem Sie immer herzlich willkommen geheißen wurden. Das Land, in dem Sie Verwandte, Freunde, Bekannte haben. Das Land, in dem einige von Ihnen sogar geboren wurden. Und heute zerstört die russische Armee dieses Land, seine Menschen mit allen Arten von Waffen“, so der 47-Jährige. Nachsatz: „Schweigen Sie nicht, sprechen Sie! Andernfalls wird es Ihre persönliche Niederlage sein.“