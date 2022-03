Bronze! Herzog holt erste Sprint-WM-Medaille

„Ich bin überglücklich“

„Ich bin überglücklich mit dem Ergebnis. Das war der Lohn für fast ein Jahr Kampf mit meinem Körper, der mir so viel abverlangt hat. Endlich habe ich die Medaille, die ich in Peking vor wenigen Wochen noch so knapp verpasst habe“, freute sich Herzog. Hinter ihr landeten die Polin Andzelika Wojcik und die US-Amerikanerin Kimi Goetz auf den Rängen vier und fünf. „Das ist der krönende Abschluss einer schwierigen Saison und ich muss zugeben, dass mir diese Medaille so viel bedeutet, wie die beiden WM-Medaillen in Inzell 2019. Um ehrlich zu sein, fast sogar ein bisschen mehr“, so Herzog.