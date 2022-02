Ab 9.30 Uhr LIVE: Eisschnelllauf mit Herzog

Am Donnerstag (9.30 Uhr MEZ) beschließt Vanessa Herzog bei den Olympischen Spielen in Peking ihr bewährtes Sprint-Doppel. Nachdem die Eisschnellläuferin am Sonntag über 500 m als Vierte Bronze nur um sieben hundertstel Sekunden verpasst hatte, sind die Medaillenchancen über 1.000 m kleiner bis verschwindend gering. Die 26-Jährige strebt die Top Ten an. Auf den für Samstag angesetzten Massenstart hat Herzog zugunsten der Vorbereitung auf die Sprint-WM in Hamar verzichtet. Mit dem LIVETICKER von sportkrone.at sind Sie dabei.