Schröcksnadel zu Putin: „Persönlichkeitsänderung“

Es herrschte ein veritables G‘riss um den hohen Gast. Bundespräsident, Bundeskanzler Vizekanzlerin, Außenministerin, Landeshauptmann - allesamt standen sie parat, um den russischen Staatspräsidenten angemessen zu hofieren. Und auch der ÖSV-Präsident lächelte in Ski-Montur vom offiziellen Begrüßungsfoto. Er hatte den Besuch auch eingefädelt. Wir schreiben Februar 2001, die alpine Ski-WM in St. Anton Am Arlberg setzt gerade zum Finale Grande an und wird durch die Anwesenheit eines speziellen Stargasts aufgewertet: Wladimir Putin, russischer Staatspräsident, großer Ski-Fan und passabler -Fahrer, war der Einladung des ÖSV tatsächlich gefolgt.