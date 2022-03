Russische Truppen kreisen Kiew weiter ein

„Der Feind hatte einen erheblichen technischen Vorteil“

Laut ukrainischer Darstellung sollen sich russische Truppen von dem strategisch wichtigen Flugplatz Hostomel nordwestlich von Kiew zurückgezogen haben. Die südukrainische Hafenstadt Mariupol sei inzwischen komplett eingeschlossen. Sowohl die Strom- als auch die Wasserversorgung soll zusammengebrochen sein, ein Einkaufszentrum steht in Flammen. „Der Feind hatte einen erheblichen technischen Vorteil“, hieß es. In Borodjanka wurden am Donnerstag ganze Wohnblöcke zerstört (siehe Video oben).