UEFA: Belarus-Heimspiele nur auf neutralem Boden

Bei seiner Sitzung am Donnerstag beschloss das UEFA-Exekutivkomitee mit sofortiger Wirkung, dass alle belarussischen Klub- und Nationalmannschaften, die an UEFA-Wettbewerben teilnehmen, ihre Heimspiele an neutralen Spielorten austragen müssen. Zudem finden Spiele mit Heimrecht für Belarus unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.