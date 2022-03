Fastenzeit: Neustart für Körper, Geist und Seele

Die einen verzichten auf Fleisch, andere auf Alkohol, beliebt ist auch das Süßigkeitenfasten. Autofasten, heuer auch gezielt das Autofasten am Schulweg, oder Medienfasten, also ohne oder nur eingeschränkt mit Handy, Facebook, Instagram und ähnlichen Plattformen zu leben, sind Formen des Verzichts in diesen Tagen vor Ostern. Auch der Verzicht auf negative Gedanken ist ein guter Fastenvorsatz. Denn man will sich ja eine Verschnaufpause gönnen. Dabei gibt es Begleitung, wie etwa im Kloster Wernberg, wo spirituelles Fasten oder Fasten im Alltag möglich ist.