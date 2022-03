Ex-Ukraine-Starkicker: „WM interessiert niemanden“

Für den ehemaligen Profi Andrej Woronin ist der Sport vollkommen in den Hintergrund getreten. „Das ist im Vergleich zu allem, was gerade passiert, so klein. Und ob wir am Ende bei der WM in Katar dabei sind oder nicht, das interessiert im Moment niemanden“, sagte der 42-Jährige im Interview der „Süddeutschen Zeitung“. „Alle warten und hoffen, dass dieser Albtraum vorbeigeht. Ich auch. Wenn es so weit ist, werden wir darüber reden können.“