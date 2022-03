ÖPC-Goldhoffnung: „Als Blinde gehörst nicht dazu“

‘Obwohl sich vor diesem Winter dank neuer Therapien das Sehvermögen etwas gebessert hat und sie neu klassifiziert wurde, startet Edlinger in China nun mit Guide und startet in einer Klasse, in der sie schneller unterwegs sein muss. Der Skating-Sprint, Edlingers Hoffnungs-Disziplin, steht in Peking als vierter Wettkampf auf dem Programm. Los geht es im Biathlon, bei dem mit einem Laser-Gewehr und akustischen Signalen geschossen wird. „Es funktioniert wie eine Art Einparkhilfe“, so Edlinger.