Erstes Abtasten mit neuen Verhältnissen in Peking

Die Skifahrer testeten die Pisten in Yanqing. Markus Salcher, der am 5. März in der Abfahrt zu den Goldfavoriten gehört, meinte: „Bei Olympia hat man ja viel über den Schnee gehört. Ich hatte mich auch mit Matthias Mayer darüber ausgetauscht. Jetzt ist es anders. Die Temperaturen sind höher. Es gibt eisige Stellen, aber auch Passagen, wo es weicher ist. Aber ich bin definitiv bereit.“