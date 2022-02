Zeitfenster für Rettung des Klimas schließt sich

„Lösungen liegen bereits auf dem Tisch“

Die dramatischen Szenarien, die der Klimarat zeichnet, rufen naturgemäß auch die junge „Fridays for Future“-Bewegung auf den Plan: „Noch nie in der Geschichte der Menschheit konnten wir so genau vorhersehen, welches Schicksal uns bevorsteht, wenn die Politik nicht handelt“, kritisiert die erst 19-jährige Aktivistin Laila Kriechbaum, „unsere Regierungen steuern wissentlich auf die wohl größte humanitäre Katastrophe unserer Zeit zu. Aber anstatt die Erderhitzung zu stoppen, blockieren und verzögern sie die Lösungen.“