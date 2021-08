Erderwärmung: Jetzt muss rasch gehandelt werden!

Doch die anderen leiden, seien es vor Kurzem die Bewohner des überfluteten Hallein oder letzte Woche viele Grazer, als der heftigste je registrierte Sturzregen Straßen der zweitgrößten Stadt Österreichs als Flussbetten missbrauchte. Denken wir an die von Waldbränden so schwer heimgesuchten Menschen in Italien, der Türkei oder Griechenland - wo der konservative Ministerpräsident jetzt eindringlich appellierte: Wer noch Zweifel am Klimawandel habe, solle nach Griechenland kommen und sich anschauen, was dort gerade passiere.