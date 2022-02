Die Schüler-Beförderung ist in höchster Gefahr

So wird in einer gemeinsamen Petition von Gemeinden und Wirtschaftskammer eine finanzielle Absicherung gefordert (alleine in Birkfeld kostet der Schülertransport 90.000 Euro, aber nur 20.000 Euro kommen vom Bund) wie auch eine Überarbeitung der Zumutbarkeitsregeln. Laut denen (aus dem Jahre 1971) muss jedes Kind auf dem Land zwei Kilometer zu Fuß zur Schule gehen, egal, ob es gefährlich ist oder nicht. „Wir haben 200 Kilometer Straßen, haben nicht überall Gehwege und eine Beleuchtung“, ist Kurt Riemer, Bürgermeister von Maria Lankowitz, richtig sauer. „Es geht schließlich um die Sicherheit der Kinder.“ Auch die (laut Gesetz) zumutbare Wartezeit von einer Stunde gehöre dringend abgeschafft.