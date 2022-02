Zufrieden, fit: Ernst Hinterseer begeht den „90er“

1960 wurde Hinterseer auch zum österreichischen Sportler des Jahres gewählt. Nach dem großen Erfolg beendete er seine aktive Karriere und baute sich die „Pension Hinterseer“ am Fuße des Hahnenkamm auf, die heute sein Sohn Guido führt. Für Hinterseer führte der Weg von den Amateuren aber auch für sieben Jahren zu den Profi-Rennläufern in die USA. Der Profi-Weltmeistertitel blieb unter anderem von jener Zeit - und die Möglichkeit, in Amerika zu bleiben. Doch letztlich entschloss er sich doch für die dauerhafte Rückkehr in die Heimat. „Ich bin halt ein bisschen ein ‘Hoamrerer‘“, lachte Hinterseer. Dem Skisport blieb er aber noch in den 1970er-Jahren einige Zeit treu: Zwei Jahre als ÖSV-Trainer und zwei weitere als Coach beim Deutschen Skiverband.