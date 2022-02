Buhlen um Rektorstuhl in Salzburg hat begonnen

„Das Wichtigste ist das Programm. Dass es an einer Uni gewisse Ereignisse gibt, ist normal. Das passiert auch in großen Unternehmen. Dafür, dass wir so groß sind, geht es ganz gut voran“, sagt er. Rektor der Universität Wien wolle er nicht werden – er will bleiben. „Weil ich glaube, dass die PLUS eine tolle Uni ist und wir bislang das Glück hatten, viel weiterzubringen, wie etwa auch die Strukturreform“, sagt der Rektor. Er wolle ernten, was er in den vergangenen Jahren gesät hat. Das könnte recht einfach und ohne öffentliche Ausschreibung klappen – wenn die Mehrheit der Unirats- und Senatsmitglieder mitspielt.