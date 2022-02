Uni Salzburg: Russenzentrum wird osteuropäisch

Er werde sich schon in den kommenden Tage mit den Professoren des Fachbereichs Slawistik beraten. Das Zentrum solle sich künftig jedenfalls als „demokratische“ Einrichtung profilieren – gerade das brauche es in Zeiten wie diesen besonders. „Wir müssen klar sehen, dass wir uns in dieser Zeit als demokratische Institution aufstellen, die Kontakt mit Wissenschaftern pflegt, die das dringend brauchen“, so Lehnert. Er wisse von seinen Russland-Aufenthalten, dass es dort auch europafreundliche und kritische Kollegen gibt, die man unterstützen müsse. Wie das Zentrum künftig arbeitet, ist unklar. Vorerst stehen all jenen, die sich für die russische Sprache und Kultur interessieren, die Türen offen.