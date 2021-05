Luna Wedler schwärmt von Sophie Scholls Briefen

Luna Wedler hat für ihre Rolle als Sophie Scholl in der Instagram-Serie @ichbinsophiescholl Unmengen Briefe der Widerstandskämpferin gelesen - und ist begeistert. „Ein Riesengeschenk war für mich der Briefaustausch zwischen ihr und ihrem Verlobten Fritz Hartnagel. Das sind über 400 wunderschöne Briefe. Man kann dadurch regelrecht in ihren Kopf gucken“, sagte die 21-jährige Schauspielerin der Deutschen Presse-Agentur in München. „Es ist sehr, sehr berührend.“