Präsenz in Schulen wird wieder zur Pflicht

Komplexitätsforscher Peter Klimek verweist darauf, dass Öffnungen generell „den Höhepunkt der Welle in die Länge ziehen. Dieses Risikos muss man sich eben bewusst sein.“ Die Gefahr, dass man an die Grenzen der Spitalskapazitäten kommt, sieht er derzeit aber nicht. Man werde die Lage „natürlich beobachten und abwiegen, welche Schritte umgesetzt werden können“, so Bildungsminister Martin Polaschek.