Nach Ausraster: Sperre und Geldstrafe für Mourinho

Das Sportgericht der italienischen Fußball-Serie-A hat AS-Roma-Trainer José Mourinho für zwei Spiele gesperrt und zu einer Geldstrafe von 20.000 Euro verurteilt. Kurz vor Ende des Spiels am vergangenen Samstag zu Hause gegen Hellas Verona (2:2) habe der Portugiese „schwerwiegende Anspielungen“ in Richtung des Schiedsrichters geäußert, urteilten die Richter am Dienstag.