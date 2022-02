Wenn Haustiere krank machen

Tierhaarallergie ist streng genommen eine missverständliche Bezeichnung. Auslöser der allergischen Reaktion sind nämlich nicht die Haare selbst, sondern Eiweißstoffe (Proteine), die über Körperflüssigkeiten wie Speichel, Schweiß, Urin oder die Talgdrüsen abgesondert werden. Putzt sich beispielsweise das Tier, bleiben die Allergene an den Haaren kleben und verbreiten sich so über die Atemluft. Sie haften an Vorhängen, Polstermöbeln oder der Kleidung, wodurch die „reizenden“ Stoffe sogar an Orte transportiert werden und allergische Reaktionen auslösen können, wo nie ein Tier war.