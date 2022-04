Was kostet ein Boxspringbett?

Boxspring nicht unbedingt teurer

Viele glauben, dass Boxspringbetten teurer sind als normale Betten, was so allerdings nicht stimmt. Dieses Gefühl entsteht, da man beim Boxspringbett ein Set kauft - während man bei normalen Betten die einzelnen Teile wie Lattenrost, Matratze und Bettgestell selbst zusammenstellt. Diese sind einzeln gesehen natürlich günstiger, aber als Gesamtes in etwa gleich teuer wie ein Boxspringbett. Lassen Sie sich daher nicht täuschen: Für den gleichen Schlafkomfort in einem klassischen Bettsystem mit Matratze und Lattenrost zahlt man also auch ungefähr den gleichen Preis.